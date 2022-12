Shakira muestra su repudio en contra del Mundial de Qatar ante posible ejecución de jugador

Una noticia ha alarmado al mundo del fútbol mientras se lleva a cabo el Mundial de Qatar 2022. Se trata de la pena de muerte contra Amir Nasr-Azadi por apoyar la protesta social en Irán y ante los hechos, Shakira se ha pronunciado.

La información del jugador fue confirmada por el sindicato mundial de jugadores de futbol profesional, quien se mostró conmocionado por la drástica decisión.

Cabe recordar que la selección de Irán tuvo participación en la fase de grupos y aprovechó para alzar su voz de protesta por la represión que viven las personas que han salido a protestar.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022