Karim Benzema anuncia su retiro de la selección francesa

El delantero y capitán del Real Madrid, Karim Benzema, anunció este lunes que se retira de la selección francesa a través de un mensaje en redes sociales, el galo pone fin a su carrera como internacional francés el día que cumple 35 años y deja 37 goles en 97 partidos disputados con los “Bleus”.

Benzema dijo adiós a su selección habiendo disputado tan solo una Copa del Mundo (2014) con su país, ya que luego del caso “Sextape” fue alejado del combinado francés desde finales de 2015 hasta el 2021, momento en el que regresó en su mejor estado de forma para disputar la Eurocopa 2020 y en 2021 logró su único título con los galos, la Nations League derrotando 2-1 a España en la final.

Pese a estar 6 años separados del combinado nacional, Benzema se retira de Francia como el quinto mejor goleador en la historia de los “Bleus”, con sus 37 tantos supera a futbolistas como David Trézéguet (34), Just Fontaine (30) o Zinedine Zidane (31).

El adiós seguramente fue amargo para Benzema, ya que no pudo despedirse de su afición en la Copa del Mundo de Qatar 2022, debido a que un problema de lesión lo alejó en los primeros partidos y pese a recuperarse ya no fue llamado por Didier Deschamps, cuya relación parece no ser la mejor.

Qué sigue para Benzema

Con una de las carreras más destacadas en la élite del futbol mundial, decir adiós a su selección y las lesiones en el último tramo de 2022 no le opacan un espectacular año deportivo, en el que conquistó su quinta Champions League con el Real Madrid y recientemente fue nombrado como el mejor jugador del mundo al Ganar el Balón de Oro.

Para el delantero que cumple 35 años su destino sigue en el Real Madrid, sin el ida y vuelta del futbol de selecciones concentrará sus energías para seguir liderando el ataque merengue que tras sus problemas de lesión no lo ha pasado bien en ataque en la actual temporada.