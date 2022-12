Una mujer fue detenida en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) por irrumpir presuntamente en la casa de Robert De Niro para llevarse los regalos situados bajo su árbol de Navidad. En el momento de los hechos, el actor ganador de dos Premios Óscar, se encontraba en el interior de su domicilio en el Upper East Side, pero según desveló la prensa local, no se habría cruzado en ningún momento con la capturada.

La arrestada fue identificada como Shanice Avilés, una mujer migrante de 30 años, con 26 detenciones en su historial, casi todos por robos y siete de ellos por delitos en el distrito 19, precisamente donde se encuentra la vivienda de De Niro. El expediente fue clave para que las autoridades estuvieran siguiendo a la detenida y pudieran detenerla en el momento que allanaba la casa del actor.

Varios agentes vieron a la mujer caminado por este vecindario residencial a primera hora del lunes y pronto se percataron de su objetivo, pues ajena a las miradas, Shanice probó diferentes puertas hasta que se coló en uno de los edificios. En el momento de la detención, la sospechosa estaba metiendo regalos que estaban debajo del árbol de Navidad en una bolsa y en su poder tenía varios paquetes entre los que se incluía un iPad y los agentes observaron que había forzado la entrada.

Según ABC News, De Niro se encontraba en ese momento en casa y bajó las gradas al oír algunos ruidos, pero no llegó a cruzarse con la sospechosa porque los agentes ya la habían podido sacar. Desde la fiscalía del distrito de Manhattan aseguran que Shanice Aviles comparecerá ante el tribunal esta misma semana para ser procesada, aunque en un primer momento no dejó claro si tenía abogado. Desde el entorno del actor han optado por no hacer declaraciones sobre el caso.

De Niro, 79, awoke to police confronting serial burglar Shanice Aviles in his living room at 3am this morning. The police officers were already watching her because she is a known burglar and petty larcenist. They watched her break into De Niro's home, and went in after her. pic.twitter.com/pzdaXKAqQT

— Justin (@JustinsideNews) December 20, 2022