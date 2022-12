Gobierno francés solicita a FIFA investigar a Argentina por insultos

Bruno Le Maire, ministro de Economía y número dos del Gobierno francés, pidió este jueves a la FIFA que investigue los insultos “indignos” vertidos por los futbolistas argentinos contra “les Bleus” al término de la final del Mundial vencida en los penales por los sudamericanos.

“Son unos insultos indignos, y ¿qué hace la FIFA? El deporte es una cuestión de juego limpio y de mostrar respeto por los otros, mostrar respeto también por los perdedores”, respondió hoy en la emisora Sud Radio Le Maire, a una cuestión sobre “el mal ejemplo de la parte argentina”.

La crítica del gobierno francés, nace a raíz de los gestos del guardameta Emiliano Martínez a algunos de los jugadores galos. Concretamente se ensañaron con Mbappé en la celebración realizada en el vestuario tras ganar en la tanda de penaltis. Al que dedicaron un cántico y en la celebración cargaría a un bebé con la cara del futbolista del PSG pegada.

Otro a quien se le ha criticado fuertemente fue a Sergio ‘Kun’ Agüero. El exfutbolista se burló de Eduardo Camavinga durante un vídeo en directo, algo que le ha costado gran cantidad de críticas: “Para Camavinga. El cara de ping* ese”, expresó el argentino en un directo.

Sergio Aguero singing about CAMAVINGA on Instagram celebrating the World Cup win in the Argentina locker room with Messi pic.twitter.com/LI7L4MHxXt

— CC 🇲🇦 RLCOUT (@CalcioChelseaFC) December 18, 2022