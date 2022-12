Wout Weghorst se toma con humor el “qué mirás, bobo”, de Leo Messi

El Mundial de Qatar 2022 dejó momentos que seguramente se quedarán grabados en la mente de los aficionados, uno de ellos fue el que se dio en el juego entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo, finalizado el partido, Messi soltó el viral: “Qué mirás, bobo”, en una entrevista post-partido.

Semanas después de dicho encuentro, Wout Weghorst, delantero neerlandés a quien iba dirigido el mensaje rompió el silencio y se tomó con humor la frase de Leo Messi.

QUÉ MIRÁS BOBO

Wout Weghorst se toma con humor la frase de Messi

El delantero neerlandés, que ayer volvió a jugar para el Besiktas por la Copa de Turquía y anotó un tanto en la victoria por 4 a 2 sobre el Sanliurfas, explicó el cruce de palabras con Lionel Messi.

“Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Pero lo respeto mucho”, explicó en diálogo con la televisión turca.

Luego, agregó: “Es uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre”.

Hace unas semanas, el propio delantero neerlandés había explicado en zona mixta que fue lo que realmente pasó con Messi tras el partido.

“Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, había afirmado Weghorst.