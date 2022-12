Guardiola separa a uno de sus jugadores por sobrepeso

El Manchester City de Pep Guardiola clasificó a los cuartos de final de la Carabao Cup tras derrotar (3-2) al Liverpool de Jürgen Kloop. Dos días después de ese partido, Guardiola fue cuestionado sobre la ausencia del mediocampista Kalvin Phillips, que ha contado con pocos minutos en toda la temporada.

Phillips, que tuvo escasos minutos en Qatar 2022, no se ha entrenado con el club inglés desde su retorno del Mundial, muchos pensaron que se trataba de una lesión, pero Guardiola aclaró la situación.

Pep Guardiola says Kalvin Phillips has returned to Man City "overweight" from World Cup duty. pic.twitter.com/OpUbPAn7iG

— ESPN UK (@ESPNUK) December 24, 2022