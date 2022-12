EEUU considera restringir la entrada de viajeros procedentes de China por COVID-19

Estados Unidos está considerando la posibilidad de imponer restricciones a los viajeros provenientes de China, informaron las autoridades norteamericanas, luego de que Pekín relajara este mes drásticamente sus duras medidas anticovid.

Las infecciones se han multiplicado en China a medida que los principales pilares de su estricta política sanitaria han sido desmantelados, empujando a los funcionarios estadounidenses a expresar sus preocupaciones sobre la posible aparición de nuevas variantes.

#UPDATE US considers Covid entry restrictions for travelers from China, US officials say, after Beijing dramatically loosened hardline containment measures this month.

The US officials cited concerns expressed by the WHO as well as measures adopted by Japan, India and Malaysia pic.twitter.com/ATEMY6UQwa

— AFP News Agency (@AFP) December 28, 2022