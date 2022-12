Las 5 cosas que no sabías de Pelé, la leyenda del futbol

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre de 2022. Nacido el 23 de octubre de 1940 en Tres Corações, en Minas Gerais, Brasil, debutó en el futbol en 1956 y ganó tres Mundiales con Brasil.

Además de jugador, fue político, detuvo una guerra, fue actor y demás. Ante tal celebración, hoy en su cumpleaños presentamos las 5 cosas que tal vez no conocías de O’ Rei, una de las máximas figuras del balompié mundial.

Una de las historias más interesantes de la vida de Pelé, fue cuando el brasileño coincidió en una escuela de idiomas con John Lennon, cantante de The Beatles. Esto fue en 1975, cuando Edson Arantes llegó al New York Cosmos y decidió inscribirse en un curso de inglés, donde justamente el músico británico se encontraba aprendiendo japonés, pues ya había conocido a Yoko Ono.

“Cuando fui contratado para jugar con el Cosmos en 1975, me inscribí para estudiar inglés y John Lennon también estaba ahí, estudiando japonés, porque había conocido a Yoko”, recordó Pelé para el Club Santos. En algún receso se encontraron y ahí, Lennon le recordó el desaire que la Selección de Brasil le hizo a los Beatles previo a la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

“En el receso de clases nos conocimos ¿Sabes qué me dijo? Que en la preparación para el Mundial de 1966, los Beatles quisieron hacerle una presentación a Pelé, cuando estábamos concentrados en Liverpool, pero los directivos del equipo no se los permitieron. Nuestro director era muy estricto. ‘Aquí no se mete a ese montón de greñudos, no’. Lennon me dijo que le encantaba el futbol”, recapituló Pelé.