La FIFA dice que Pelé es “inmortal” y estará “siempre con nosotros”

La Federación Internacional de Futbol (FIFA) homenajeó y recordó al mítico exjugador brasileño Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, y subrayó que era una figura “inmortal”.

La FIFA, que le designó ‘Futbolista del siglo XX’, puso en su página web dos fotografías de Pelé, una en la que apoya su mejilla izquierda contra un balón y otra en la que posa con el trofeo del Mundial.

Poco antes, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter, que presidió la institución de 1998 a 2015, también trasladó su pésame y tristeza por la noticia.

FIFA and all of the football world is mourning the death of O Eterno Rei – the eternal king.

Rest in peace, Pelé. Our thoughts and sympathies are with your family, friends and all who had the joy of watching you play.

— FIFA (@FIFAcom) December 29, 2022