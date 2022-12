Acusan a Steven Tyler de abuso sexual y psicológico

Steven Tyler fue implicado en una demanda de agresión sexual y psicológica, resultado de una supuesta relación que tuvo con una menor de edad durante la década de 1970.

Julia Holcomb presentó la demanda en Los Ángeles y las pruebas con las que sostuvo sus argumentos fue con las declaraciones que el vocalista de Aerosmith hizo en su libro de memorias.

La revista resalta que en su libro autobiográfico él narra que estuvo a punto de casarse con una “novia adolescente” y que los padres de ella firmaron un papel para que él fuera quien tuviera la custodia y así no fuera arrestado.

Ella afirmó haber mantenido una relación con el cantante por tres años cuando ella tenía 16 años y él 25, y que se conocieron después de que la banda diera un concierto en Portland, Oregón en 1973.

En el escrito la mujer acusa al cantante de “coaccionar” y “persuadirla” para que creyera que el abuso se trataba de una relación amorosa romántica.

Y narra cómo fue que Tyler la llevó a una hotel y “realizó varios actos de conducta sexual delictiva con ella” la noche en que se conocieron, pese a que él era consciente de la edad de la demandante.

También describe que consiguió su tutela al prometerle a sus padres que le daría una mejor vida que la que ellos hubieran podido ofrecerle, pero que Tyler no cumplió sus promesas, y en cambio la agredía y le proporcionaba drogas y alcohol.

