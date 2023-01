VIDEO. “Primero quería traer a Messi”, comenta el entrenador del Al Nassr

El día que se anuncia la fecha para la presentación de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, una frase de su nuevo entrenador, Rudi García, se han hecho viral en redes sociales debido a que antes que se hiciera oficial el fichaje de CR7 el francés comentó su deseo de contratar a Lionel Messi.

“Primero quería traer a Messi desde Doha”, comentó Rudi García. Esta frase ha dado de que hablar en las últimas horas debido a la rivalidad deportiva que tanto Cristiano como Messi han mantenido pasado el inicio de este siglo.

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."

pic.twitter.com/btfZMDwonG

— The Football Index 🎙 ⚽ (@TheFootballInd) December 31, 2022