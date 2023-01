La nueva conquista de Leonardo DiCaprio sería la hija de Lorenzo Lamas

Leonardo DiCaprio podría haber vuelto a encontrar el amor en una top model, y no es precisamente Gigi Hadid, con quien se le vinculó hace un par de meses.

A pesar de que los últimos rumores apuntaban a que el icónico actor podría haber iniciado una nueva relación sentimental junto a la afamada modelo estadounidense, lo cierto es que la causante de su actual sonrisa es Victoria Lamas.

En caso de ser ciertos los rumores de noviazgo, el protagonista de Titanic volvería a cumplir con su ya establecida tradición de salir solo con chicas menores de 25 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HT Noticias RD 🇩🇴 (@htnoticiasrd)

La joven es hija de Lorenzo Lamas, un actor tuvo una exitosa carrera de 30 años en el cine y la televisión, aunque hoy en día no goza de la fama de antes, sí disfruta de su familia y su actual pareja.

Entre los años 70 y 2000, el actor participó en películas como “Grease” o “Devora Serpientes”, además de en grandes series como “Renegado” o “Falcon Crest”, producción en la que su nombre cobró gran visibilidad, escribió La Vanguardia.

Con una larga lista de parejas sentimentales, el galán decidió enumerar sus matrimonios y a la playboy Shauna Sand la nombró “La mujer número 4″. Con ella tuvo a sus tres hijas, Alexandra, Victoria e Isabella.

El actor y Victoria Lamas

Publicaciones como ‘PageSix’ aseguran que Leonardo DiCaprio ha festejado la llegada del Año Nuevo a bordo de un yate en San Bartolomé, la isla del Caribe famosa por sus playas de fina arena blanca.

Pero no lo ha hecho solo, sino acompañado de la joven modelo de 23 años, quien trabajó en en Talk Later, Secret Identity y Two Ninen, pues forma parte de una de las agencias de modelos más destacadas de Los Ángeles, Natural Models.

Leonardo DiCaprio y su último amor Victoria Lamas, recibieron el año nuevo juntos en su yate en St. Barts

Tambien estaban en el festejo sus amigos Drake y Tobey Maguire. El papa de Victoria,el actor Lorenzo Lamas dijo que su hija estaba "enamorada” del actor pic.twitter.com/iLwppMTShL — La Godoy (@marcelapgodoy) January 2, 2023

Aunque oficialmente ninguno de los dos a reconocido la relación, se trata de “la cuarta vez que han sido vistos juntos en menos de un mes”, asegura la publicación.

Una fuente cercana a la pareja ha asegurado al mismo portal que se ellos “están conociendo y que se lo están tomando con calma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Arlene Lamas (@victoriaalamas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Arlene Lamas (@victoriaalamas)