Ninel Conde desafía las bajas temperaturas y posa semidesnuda en la nieve

Ninel Conde eligió pasar los primeros días de este 2023 desde la nieve, pero eso no es pretexto para no sorprender a sus millones de fans en las redes sociales con un look muy atrevido. En sus redes sociales, la famosa presumió cuerpazo en un micro bikini negro y desafió las bajas temperaturas.

“El Bombón Asesino” es una de las artistas favoritas del mundo del espectáculo y sobretodo de OnlyFans, plataforma de contenido exclusivo para mayores de edad, en la que cautiva a sus fanáticos con sus sensuales atributos.

En esta ocasión la también actriz se encuentra en Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, rodeada de nieve. “Snow bunny” (conejito de la nieve), escribió Ninel para compartir las tres instantánea con las que robó miradas. “Bellísima Ninel”, “Preciosa”, “Toda una Diosa”, “Tú cómo siempre tan hermosa”, “Demasiada belleza” y “Super wowww eres una muñequita”, “Qué cuerpazo pasa la receta”, “Qué mujer más divina”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Ninel comenzó su carrera en 1995, luego de ser la ganadora del concurso Señorita Estado de México. En 1997 se convirtió en madre por primera vez junto al actor Ari Telch, para el 2014 tuvo a su segundo hijo con el empresario Giovanni Medina.

