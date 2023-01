¡Oficial! Roberto Martínez es nuevo entrenador de Portugal

La selección de Portugal anunció este lunes a su nuevo entrenador, se trata del español Roberto Martínez, quien se encontraba como agente libre luego de renuncia como seleccionador de Bélgica tras caer en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Con esto el seleccionador de 49 años iniciará un nuevo capítulo en su carrera y buscará colocar a Portugal en lo más alto del futbol de selecciones, tal y como lo hizo con Bélgica, selección con la que estuvo tres años en el primer lugar del ranquin FIFA y su mayor logro fue el tercer lugar conseguido en el Mundial de Rusia 2018.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023