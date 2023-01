Biden, López Obrador y Trudeau abordan migración y seguridad en Cumbre de América del Norte

Los presidentes de EE. UU., Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como se le conoce por sus iniciales), y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunieron este martes en el palacio presidencial en la Ciudad de México, en el marco de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte, donde abordaron temas de interés regional.

En cuanto a la migración, los tres gobernantes anunciaron un sitio web para que los viajeros conozcan los requisitos necesarios antes de tomar camino hacia la región, escenario de una crisis migratoria, según un documento que enumera varios acuerdos, difundido por la Casa Blanca.

Los mandatarios también anunciaron un mayor intercambio de información para interceptar los precursores que los cárteles mexicanos traen de Asia para producir fentanilo, potente droga sintética que mata a miles en EE. UU. “La cooperación de América del Norte hace nuestros países más seguros, nuestras economías más competitivas y nuestras cadenas de suministro más competitivas”, destacó Washington en el memorando.

Los tres países (cuyas economías aportan 28 % del PIB global) apuestan por fortalecer el T-MEC, con un intercambio de tres millones de dólares por minuto entre enero y octubre pasado. Eso los ha convertido en un bloque económico 50 % y 55 % mayor que China y la Unión Europea, respectivamente, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

The partnership between the United States, Mexico, and Canada makes our economies and supply chains stronger, our countries safer, and our people more prosperous.

Here's to growing our cooperation for years to come. pic.twitter.com/MVQMZzduKa

— President Biden (@POTUS) January 10, 2023