Golden Globes: así se vivió una noche llena de talento, ellos son los ganadores

Los Golden Globes llegaron esta noche en lo que será la gala número 80 de los premios que honran a las mejores series y películas del año. El evento tuvo lugar en el The Beverly Hilton ubicado en el estado de California.

Los Golden Globe Awards (Premios Globos de Oro) es la ceremonia anual en la que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood honra a las mejores producciones de televisión y cine. En una noche llena de talento y que reunió a varios famosos, los ganadores fueron:

Mejor Actor de Reparto en Película Ke Huy Quan – ‘Everything Everywhere All at Once’

Mejor actriz de reparto en Película Angela Bassett – ‘Black Panther 2,’

Mejor actor de reparto en Serie de Televisión Tyler James Williams – ‘Abbott Elementary ‘

Mejor Banda Sonora Justin Hurwitz – ‘Babylon’

Mejor Canción Koduri Marakathamani ‘Naatu Naatu’

Mejor Actor de Televisión – Serie Musical/Comedia Jeremy Allen White – ‘The Bear’

Mejor Actriz de Televisión – Serie Musical/Comedia Quinta Brunson – ‘Abbott Elementary’

Mejor Actriz – Película – Musical/Comedia Michelle Yeoh ‘Everything Everywhere All at Once

Mejor Actor de Reparto – Serie de Televisión Tyler James Williams

Mejor Película Animada – ‘Pinocchio’

¡Enhorabuena! Pinocchio (Pinocho) de Guillermo del Toro gana Mejor Largometraje de Animación ¿Se lo merecía? @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/87aWvEYyHh — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) January 11, 2023

Mejor Actor de Película Drama – Austin Butler ‘Elvis’

Mejor Actriz de Televisión – Serie Dramática – Zendaya ‘Euphoria’

Mejor Actriz de Reparto – Serie de Televisión Julia Garner – ‘Ozark’

Mejor Actor de Televisión – Serie Musical/Comedia Jeremy Allen White ‘The Bear’

Mejor Actriz – Película – Drama Cate Blanchett ‘TÁR’

Mejor Película Animada en idioma extranjero – Argentina ‘1985’

Mejor Actriz de Reparto – Serie de Televisión Julia Garner ‘Ozark’

🙌 You’re a WINNER, @quintabrunson 🙌 Congratulations on your Golden Globe for Best Television Actress – Musical/Comedy Series for your role in @abbottelemabc! #GoldenGlobes pic.twitter.com/s6rIGienuX — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mejor Actor en una Serie Limitada – Evan Peters por Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Evan Peters gana el premio al Mejor Actor en una Serie Limitada en el #GoldenGlobes por

Monster: The Jeffrey Dahmer Story @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/iFBZ5gtVIx — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) January 11, 2023

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie – Jennifer Coolidge por The White Lotus

Mejor Serie de Televisión: Comedia – Abbott Elementary

Mejor Serie – House Of Dragon

Uno de los premios más esperados de la noche. El #GoldenGlobes para Mejor Serie lo obtiene #HouseOfDragon ¿Se lo merecen? @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/XJpN4fMfys — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) January 11, 2023

Mejor Película: Comedia/Musical – Los espíritus de la isla

Mejor Película – The Fabelmans Steven Spielberg

