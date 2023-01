Selena Gómez y su asfixiante escote deslumbra en los Golden Globes

Miles de fanáticos explotaron de emoción con la llegada de Selena Gómez a los Golden Globes. En esta ocasión, la actriz y cantante llamó la atención por el espectacular vestido que utilizó en la alfombra roja.

Y es que la también empresaria optó por un diseño en color morado, el cual destacaba por su asfixiante escote que dejaba al descubierto sus atributos. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en llenarla de halagos y piropos por lo bien que luce.

Sin embargo, hubo otros comentarios en donde destacaban que la famosa lucía un poco extraña. Asimismo, algunos resaltaron que a la estrella se le veía “un poco hinchada”, derivando varios comentarios al respecto.

En su paso por la alfombra, la intérprete aprovechó para tomarse una fotografía al lado de la actriz de Merlina, Jenna Ortega. Tanto Heidi Klum como Milly Alcock de la serie House of The Dragon fueron otras que cautivaron con sus espectaculares vestidos.

Los guatemaltecos podrán disfrutar de la entrega de premios por el canal de televisión TV Azteca Guatemala.

Selena Gómez y más detalles de la gala

En esta ocasión, el espectáculo será presentando por Jerrod Carmichael desde las instalaciones del Beverly Hilton. “The Banshees of Inisherien”, es quien lidera la lista de nominados en ocho diferentes categorías. Por el lado de la televisión, “Abbott Elementary”, lidera la lista con un total de cinco nominaciones.

Dentro de la categoría a Mejor Película Drama destacan: Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tar y Top Gun: Maverick. Recordemos que la gala de los Golden Globes marcan la pauta para la gran gala de los premios Óscar.

Los favoritos a mejor actriz son Cate Blanchett, mientras que Steve Spielberg buscará coronarse como Mejor Director. Asimismo, la serie de HBO, House of The Dragon buscará ganar su primera estatuilla.