Jenna Ortega enloquece a sus fans con sensual vestido nude en los Golden Globes

No cabe duda que Jenna Ortega está disfrutando de la mieles del éxito tras su participación en la serie “Merlina”. Hay que destacar que la producción de la plataforma de streaming fue muy bien recibida por los suscriptores.

Fue tal éxito que recientemente se confirmó una segunda entrega de la serie en la que participa la famosa actriz que dijo presente en los Golden Globes. En esta ocasión, la joven acaparó las miradas por el sensual vestido que decidió utilizar en la alfombra roja.

Para dicho evento, Ortega optó por un vestido nude con varias aberturas que destacaban la figura de la joven. Miles de fanáticos manifestaron su emoción por medio de las redes sociales al verla llegar al evento.

El diseño acentuaba a la perfección la figura de la joven quien con tan solo 20 años se ha convertido en toda una estrella. Asimismo, por su parte, la modelo Heidi Klum también llamó la atención por su mini vestido.

Por su parte, Milly Alcock de House of The Dragon también acaparó los reflectores por su escote, mientras que Liz Koshy fue criticada por llegar en tanga.

Jenna Ortega y otros detalles de lo Golden Globes…

Los guatemaltecos podrán disfrutar de la entrega de premios por el canal de televisión TV Azteca Guatemala. En esta ocasión, el espectáculo será presentando por Jerrod Carmichael desde las instalaciones del Beverly Hilton.

“The Banshees of Inisherien”, es quien lidera la lista de nominados en ocho diferentes categorías. Por el lado de la televisión, “Abbott Elementary”, lidera la lista con un total de cinco nominaciones.

Dentro de la categoría a Mejor Película Drama destacan: Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tar y Top Gun: Maverick. Recordemos que la gala de los Golden Globes marcan la pauta para la gran gala de los premios Óscar.