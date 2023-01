Old Trafford de prepara para un emocionante ‘Derbi de Manchester’

Este sábado, a partir de las 6:30 horas de Guatemala, se jugará el encuentro de la vigésima jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria a Manchester United y a Manchester City en el Old Trafford.

Los ‘Red Devils’ afrontan con ánimos reforzados el partido para encauzar una racha positiva después de ganar en los dos últimos partidos de la competencia contra Bournemouth en su estadio (3-0) y contra Wolverhampton Wanderers a domicilio (1-0). Desde el comienzo de la competencia, los locales han vencido en 11 de los 17 partidos disputados hasta ahora y suman una cifra de 20 goles en contra y 27 a favor.

Por su parte, Manchester City logró derrotar a Chelsea 1-0 durante su último encuentro en la competencia, con un gol de Riyad Mahrez, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el estadio de Manchester United. Hasta la fecha, de los 17 partidos que ha disputado el equipo en la Premier League, ha vencido en 12 de ellos y suma una cifra de 16 tantos encajados frente a 45 a favor.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Manchester United ha ganado seis veces, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado una vez en ocho partidos jugados hasta ahora, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. En el papel de visitante, Manchester City tiene un balance de cinco victorias, una derrota y dos empates en ocho encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival de buen rendimiento como forastero.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Old Trafford y el balance es de 10 derrotas y seis empates a favor de Manchester United. A su vez, el equipo visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competencia, puesto que lleva dos encuentros seguidos ganando en el estadio de Manchester Utd. La última vez que se enfrentaron Manchester Utd y Man City en la competencia fue en octubre de 2022 y el partido concluyó con un resultado de 6-3 para los visitantes.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, se puede ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de cuatro puntos. Los locales llegan al encuentro en cuarta posición y con 35 puntos en el casillero. En cuanto a su rival, Manchester City, se sitúa en segunda posición con 39 puntos.

