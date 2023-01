Guardiola lanza duras críticas al arbitraje tras perder ante Manchester United

Dos goles en la recta final del partido permitieron al Manchester United ganar 2-1 a su vecino, el Manchester City de Pep Guardiola, este sábado en la 20ª jornada de la Premier League, un resultado que les deja separados por un punto en la tabla.

El portugués Bruno Fernandes (78′) y Marcus Rashford (82′) respondieron al tanto de Jack Grealish, que abrió el marcador a la hora de juego. Dicho encuentro quedó marcado por la polémica por el gol concedido a Bruno Fernanades por un fuera de juego previo de Marcus Rashford.

That did not disappoint. 🤩 #MUNMCI pic.twitter.com/Lb5OLfcI1G

En entrevista para BT Sport, el técnico del Manchester City se quejó, sin necesidad de gritar o gesticular demasiado, por la jugada del gol de Bruno Fernandes que era el 1-1 parcial del partido.

“Rashford está en offside; Bruno Fernandes, no. Intervenga o no (contacto con el balón), Rashford distrajo a nuestro portero y a nuestros centrales. La regla… no sé si es la regla. Sé dónde estamos jugando”, expresó el técnico catalán.

"Distract our keeper and distract our defender. The rule I don't know is the rule"

Pep Guardiola isn't pleased with the referees after Bruno's goal and a Haaland penalty shout. #MyPLMorning | #MCFC pic.twitter.com/SLtWg4xu6H

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 14, 2023