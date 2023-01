Britney Spears provoca caos en restaurante por su conducta errática

Al parecer las cosas no están bien entre Britney Spears y Sam Asghari, pues no atraviesan su mejor momento dentro de su relación; y lo parecía ser una cita romántica, terminó como un momento que preferirían olvidar.

La cantante y su esposo llegaron al restaurante Joey en Woodland Hills por la noche del viernes. Todo iba bien hasta que Sam se levantó de la mesa y se fue dejándola sola.

Según publicó el medio TMZ, al llegar al establecimiento fueron identificados de inmediato por los comensales que empezaron a tomarles fotos y esto comenzó a irritar a la intérprete de Baby one more time que comenzó a hablar sin sentido.

I zoomed in on this video of Britney Spears from @TMZ TikTok and it sounds like she says “daddy walked out the door” 🚪 what do you hear 👂 pic.twitter.com/bKRWOLBuE4

— .Hailo (@hailob4real) January 14, 2023