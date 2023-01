Critics Choice Awards: detalles de la ceremonia que promete muchas sorpresas

Los Critics Choice Awards llegan como la antesala para los premios Oscar y la lista de nominados anticipa una noche llena de emoción. Acá toda la información para que no te pierdas la ceremonia.

Tras los Golden Globes, los Critics Choice Awards son los premios que se entregan anualmente a las mejores producciones realizadas a lo largo del año. Estos galardones se transmitirán por TNT y HBO Max.

Medios internacionales informan que este evento ha servido para determinar qué candidatos llegarán como favoritos a los Premios Oscar. La ceremonia se llevará a cabo en el hotel Century Plaza de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California y se transmitirá desde las 18 horas (hora Guatemala).

Los nominados de las categorías más importantes son:

Mejor película

Avatar: The Way of Water

Babylon

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Mejor actor

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – Los espíritus de la isla

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – La mujer del rey

Danielle Deadwyler – Till

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor de reparto

Paul Dano – The Fabelmans

Brendan Gleeson – Los espíritus de la isla

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Brian Tyree Henry – Causeway

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Jessie Buckley – Women Talking

Kerry Condon – Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephanie Hsu – Todo en todas partes al mismo tiempo

Janelle Monáe – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Revelación

Frankie Corio – Aftersun

Jalyn Hall – Till

Gabriel LaBelle – The Fabelmans

Bella Ramsey – Catherine Called Birdy

Banks Repeta – Armageddon Time

Sadie Sink – The Whale

Mejor elenco

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempoe

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

La mujer del rey

Women Talking

Mejor dirección

James Cameron – Avatar: The Way of Water

Damien Chazelle – Babylon

Todd Field – Tár

Baz Luhrmann – Elvis

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

Martin McDonagh – Los espíritus de la isla

Sarah Polley – Women Talking

Gina Prince-Bythewood – La mujer del rey

S. S. Rajamouli – RRR

Steven Spielberg – The Fabelmans

Mejor guion original

Todd Field – Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

Martin McDonagh – Los espíritus de la isla

Steven Spielberg, Tony Kushner – The Fabelmans

Charlotte Wells – Aftersun

