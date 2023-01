Árbitros explicarán sus decisiones por la megafonía del estadio

La International Football Association Board -IFAB-, tiene previsto introducir a modo de prueba en las próximas competiciones intercontinentales en este 2023 una nueva modalidad con los árbitros.

Hace un par de días se filtraba la posibilidad del cronómetro parado dentro del fútbol, ahora se ha confirmado un gran cambio de cara a los referís. Tras llevar a cabo distintas conversaciones en su reunión anual de negocios en Londres, en el estadio de Wembley, han llegado a un acuerdo para obligar a los colegiados a explicar sus decisiones al público de los estadios y a través de las televisiones.

Esta iniciativa se llevará a cabo en el próximo Mundial de Clubes, donde el Real Madrid será el representante europeo a partir del próximo 1 de febrero. Un sustancial cambio, ya que los árbitros es el único estamento que no da explicación alguna tras los partidos o durante ellos, por lo que esta nueva medida supondrá una revolución.

La asamblea anual, que hoy estuvo presidida por Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA, da forma a la agenda de la Asamblea General Anual, donde se considera cualquier cambio propuesto a las Reglas del Juego para su aprobación. Cualquier cambio aprobado en la próxima asamblea pasará a formar parte de las Reglas de Juego a partir del 1 de julio de 2023.

Esta nueva medida llega para añadir una explicación más dentro del mundo del fútbol. Y así tener una versión más en los terrenos de juego, donde muchas veces faltan las palabras de los colegiados. Además, también podrían entenderse muchas de las acciones señaladas a lo largo de los 90 minutos.

Una innovación que podría instalarse en un futuro de manera continuada en todas las competiciones, ya que en este 2023 solo estará presente en el Mundial de Clubes o el Mundial Femenino. Si todo va según lo estipulado, su presencia podría darse a partir de 2024.

