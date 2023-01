Estados Unidos reacciona tras las acusaciones del MP en contra de Iván Velásquez

Estados Unidos se pronunció con respecto al eco que se ha hecho internacionalmente con el anuncio de la investigación que el Ministerio Público ha iniciado en contra de Iván Velásquez Gómez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig).

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, también anunció que se busca capturar a otros actores anticorrupción que precisamente iniciaron con la investigación de este caso llamado Odebrecht.

Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, indicó que se encontraba preocupado por las órdenes de captura contra “personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción”.

Disturbed by @MPguatemala's arrest warrants against individuals who worked to ensure accountability for corruption in the Odebrecht case in Guatemala. Such actions weaken the rule of law and confidence in Guatemala's judicial system.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2023