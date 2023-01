Rafael Nadal cae eliminado en la segunda ronda del Australian Open

El campeón vigente del Abierto de Australia, el español Rafa Nadal, cayó el miércoles en segunda ronda del torneo ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) en un partido que terminó claramente lastimado.

A remolque desde el inicio del encuentro contra el número 65 del mundo, el español se lesionó en el segundo set y terminó el partido claramente renqueante, encajando su eliminación más temprana de un Grand Slam desde Australia en 2016.

McDonald solo había ganado una vez en toda su carrera ante un jugador del top 5, en 2019 contra el argentino Martín del Potro, pero prometió un partido “memorable” y en el primer juego ya rompió el servicio del español.

Brave to the very end, Rafa never gave in. #AusOpen • #AO2023

"… I just wanted to finish the match."

Crecido ante el máximo ganador de Grand Slams de la historia, el californiano se convirtió en un muro, llegando y devolviendo todos los golpes de Nadal, que se desesperaba hasta cometer errores pocos habituales en él.

Con otro saque perdido y una desventaja de 4-1 en el marcador, Nadal pudo finalmente romper el servicio del californiano que, de todos modos, se llevó el primer parcial.

La exhibición de McDonald continuó en la reanudación, defendiéndose con uñas y dientes en las acometidas de Nadal y soltando golpes ganadores cuando era necesario.

"He's an incredible champion, he's never going to give up regardless of the situation."

The superb @mackiemacster progresses, while paying tribute to Rafael Nadal.#AusOpen • #AO2023

