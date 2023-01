¿En Guatemala? Analizan prohibir TikTok en 27 países más

TikTok es la app más popular del momento, especialmente entre el público más joven. Es una red social fácil de manejar, pero para sacarle todo el jugo nunca está de más conocer algunos trucos. De hecho, su posición preponderante en el mercado la ha llevado incluso a competir con Google en búsquedas, algo que en el pasado resultaba impensable.

No obstante, no es oro todo lo que reluce. Según informan desde Gizmochina, la aplicación se enfrenta a una prohibición en 27 países por parte de la Unión Europea. Parece que, en particular, el asunto tiene que ver con la aplicación del Acta de Servicios Digitales (DSA) y con la privacidad de los usuarios.

CEO de TikTok recibió la advertencia

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, recibió una advertencia por parte de la Comisión Europea en una videollamada reciente. El Comisario Thierry Breton quiso dejar muy claro que la Unión Europea usaría todos los medios a su alcance para salvaguardar la privacidad de sus ciudadanos y, en caso de ser necesario, prohibirán el uso de TikTok en el territorio. Todo eso si los responsables de la app no cumplen con las reglas y regulaciones del Acta de Servicios Digitales del organismo.

El DSA comenzó a aplicarse en noviembre de 2022 y está considerado como un estándar para legislar sobre contenidos y plataformas en Internet. La norma ofrece formas de aplicar sanciones disuasorias, incluyendo una prohibición en la Unión Europea por romper repetidamente sus principios. Normalmente se aplica a plataformas con más de 45 millones de usuarios, lo que significa que TikTok, YouTube, Twitter o Facebook entre otras deben cumplir la legislación.

TikTok ya estaba en conversaciones con la Comisión Europea sobre políticas de seguridad de datos, desinformación y acatamiento del DSA. También se ha hablado de asuntos como la seguridad de los más jóvenes, injerencia rusa, transparencia en cuanto al contenido político pagado y aplicación del GDPR.

Según la fuente, la app ya ha sido prohibida en países como India, Pakistán, Bangladesh y Azerbayán. En Estados Unidos más de 20 estados, el Congreso y los militares prohíben su uso. De verse prohibida en la Unión Europea, TikTok se llevaría un golpe muy importante.