Jonathan Franco: “Estoy comprometido con el club”

Jonathan Franco fue uno de los jugadores juveniles que destacaron en el inicio del torneo Clausura 2023. No solo por haber jugado los 90 minutos sino porque salió con el gafete de uno de los equipos con más historia dentro del futbol nacional, Municipal.

El nuevo capitán de los “Rojos”, y que logró con la Selección Nacional Sub-20 la clasificación mundialista, brindó declaraciones a través del departamento de prensa de la institución.

Sobre la capitanía dijo: “Es una alegría. Estoy orgulloso de mí. Esto no hace que yo deje de trabajar. Estoy contento porque es un sueño que yo tuve desde pequeño”.

Así recibió la noticia

Al momento de conta cómo le comunicaron que él sería el capitán rojo, recordó: “A mí me lo dijeron en el vestidor. Yo no sabía nada. Me sorprendió, pero a la vez lo tomé de la mejor manera. Estoy comprometido con el club, mis compañeros y conmigo”.

Al hablar sobre el apoyo de los demás futbolistas del equipo, Franco señaló: “Los compañeros me han ayudado y aconsejado de una muy buena manera para que yo sobresalga”.

En ese sentido, Jonathan Francos es sincero y reconoce que, para él, es importante el apoyo y los consejos de sus colegas. “Todo consejo es importante para mi vida”, asegura.

Sobre el debut y la derrota ante Deportivo Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, Franco, analiza: “Hubo cosas buenas. Fue un buen partido. Lastimosamente no se nos dio un el resultado. Debemos seguir con el trabajo y pensar en lo que se viene”.

Franco reconoce que se debe ser más efectivo en temas de definición, ya que eso les pasó factura.

En su mensaje a la afición, el que actúo como capitán de Municipal dice: “Nunca dejen de creer en el equipo. Dejaremos todo en la cancha y nunca nos daremos por vencidos. Iremos por ese título que todos queremos”.