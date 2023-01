Luis Grijalva conquista la ‘Milla del Invitacional John Thomas Terrier 2023’

La pista y el campo de la Universidad de Boston son los anfitriones del John Thomas Terrier Classic este fin de semana en el Track and Tennis Center. El viernes se desarrolló la actividad de la rama masculina, donde el guatemalteco Luis Grijalva fue uno de los atletas destacados del día.

El ‘dreamer’ guatemalteco participó en la ‘Milla del Invitacional John Thomas Terrier 2023’, donde se llevó el primer lugar de su categoría con un tiempo de 3:53.53.

In his first race of 2023 at @BU_TrackMeets, Luis Grijalva makes a huge move at 1km and never looks back, winning the mile in 3:53.53. He’ll be back in a little less than 2 hours to pace the 3000m. pic.twitter.com/prSBY1U3Af

— CITIUS MAG (@CitiusMag) January 27, 2023