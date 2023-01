Aryna Sabalenka conquista el Australian Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número cinco del mundo, ganó este sábado su primer título de Grand Slam tras derrotar a la kazaja Elena Rybakina por 4-6, 6-3, 6-4 en la final del Abierto de Australia.

Con hasta 51 golpes ganadores, la bielorrusa de 24 años se sobrepuso a un primer set perdido para llevarse el título ante la campeona vigente de Wimbledon y escalar hasta el segundo puesto de la clasificación WTA.

In a finale we won't soon forget, @SabalenkA kept her nerve, held her serve and tasted Grand Slam glory for the very first time.#AusOpen • #AO2023

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2023