Camilo y Evaluna se defienden de las críticas por el género de su hija

Camilo y Evaluna Montaner decidieron dar la cara para poner fin a los rumores de que Índigo era de género no binario, es decir que no se reconoce ni como hombre ni como mujer.

El cantante se han visto envueltos en una cantidad de polémicas por varias razones, en primer lugar las críticas que se han tenido por no llamar a su hija como una mujer, sino optar por un género neutro, permitiendo que sea ella quien escoja su preferencia cuando tenga más edad.

Y por otro lado también se refirió a la crisis matrimonial que según diferentes medios estaba atravesando. Con el fin de desmentir todos los rumores, el yerno de Ricardo Montaner compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram.

“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació supimos su sexo, porque nunca hicimos ecografías”, dijo.

Palabras del cantante

Camilo y Evaluna no dejaron de mostrar su solidaridad con quienes sí son condenados por la forma en la que se perciben: “Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorcias, etc, etc…

Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando”.

Y continuó: “Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas”.

