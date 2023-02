Premier League y un nuevo récord de millones gastados en fichajes

Con 920 millones de euros gastados en fichajes durante este mes de enero, el campeonato de Inglaterra batió ampliamente su récord en un mercado de invierno, informó la rama deportiva del gabinete de auditoria británico Deloitte.

El fichaje del argentino Enzo Fernández por el Chelsea por 121 millones de euros, récord para un club de Premier League, en las últimas horas de este mercado ayudó a engordar esta cifra.

The January transfer window is now closed 🔒

But clubs can still complete moves after 23:00 GMT if they have submitted a deal sheet before the deadline#DeadlineDay ➡️ https://t.co/dCUbNoGQ6W pic.twitter.com/5Caljv2c9G

— Premier League (@premierleague) January 31, 2023