¿Cuánto cuesta el trofeo Vince Lombardi? El título del Super Bowl

Este fin de semana se celebrará la edición 57 del Super Bowl y uno de los sueños más grandes que tienen los atletas de este deporte es poder levantar el trofeo Vince Lombardi, el cual lleva el nombre de este mítico entrenador tras su repentina muerte en 1970.

Cada año la NFL fabrica un trofeo Vince Lombardi nuevo, ya que el ganador del Super Bowl obtendrá el título original y su fabricación se estima que dura al rededor de cuatro meses y es fabricado por la empresa de joyería de neoyorkina Tiffany & Company.

