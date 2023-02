Xavi pide “paciencia” para los canteranos del Barça

Xavi Hernández tiene claro cuál es su mensaje para los jóvenes del Barça: paciencia. El técnico catalán cree que los futbolistas ahora van con “demasiada prisa”, algo que no aconseja a aquel que quiera triunfar en el club catalán. Como reflejo está él, que en sus inicios contaba poco y acabó siendo leyenda de la institución.

“Aquí tienen a uno -señalándose a sí mismo- que tuvo mucha paciencia. Estuve 3 años con el 26 a la espalda y luego triunfé. Hay demasiada prisa. Creo que las nuevas generaciones quieren ir demasiado rápido. Creo que hay que tener paciencia para triunfar aquí, que es el club más grande del mundo… y el más difícil”, explicó.

Xavi pide paciencia para jugadores como Ansu Fati y Alejandro Balde

Los jóvenes como Ansu Fati o Alejandro Balde fueron los nombres propios que más se trataron en la comparecencia de Xavi ante la prensa, en la víspera del partido en La Cerámica contra el Villarreal (domingo 12 de febrero, 14:00 horas). El técnico azulgrana no contará con Busquets ni con Dembélé, sus dos únicas bajas.

Xavi se enfadó cuando le preguntaron por la posible venta de Ansu Fati: “Para mí es intransferible. Para mí no hay transferibles. Se ha acabado el mercado. No entiendo que se hablen de salidas a estas alturas. No se ha hablado en enero, no entiendo qué se hace hablando de esto ahora. Y menos desde el entorno barcelonista. Tengo unas esperanzas en Ansu increíbles. No lo entiendo. Es una esperanza total para nosotros”, dijo.

Luego amplió su visión sobre lo que cree que Ansu puede llegar a hacer en el equipo: “Esperamos muchísimo de él. Le tenemos una confianza ciega. Movemos un poco la plantilla en función de lo que queremos. Tengo mucha confianza en todos los integrantes de la plantilla. Especialmente en Ansu. Ha de ser una pieza muy importante de presente y futuro en el equipo, pero ha de tener calma”.

Respecto al partido ante el Villarreal, que en caso de triunfo dejaría al Barcelona 11 puntos por encima del Real Madrid a la espera de que los de Carlo Ancelotti disputen su encuentro, el entrenador azulgrana consideró que “quien tenga más la pelota tendrá más números para llevarse la victoria”.

En este sentido, elogió al actual técnico del Villarreal, Quique Setién, quien no tuvo una experiencia feliz cuando entrenó al Barcelona. “Considero a Setién un grandísimo entrenador, con una filosofía muy parecida a la nuestra”, explicó Xavi.