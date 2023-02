Viralizan video sobre la agresión de mujer a su esposo

El video de una mujer golpeando a su esposo supuestamente por olvidar sacar la basura se hizo viral en las últimas horas en redes sociales. Se informó la agresión se registró cuando el hombre llegó a su casa tras un turno de 14 horas en el trabajo.

En la grabación, publicada en Twitter por el usuario @FightHaven, muestra a la mujer corriendo hacia el hombre, quien se está quitando el casco de la motocicleta, para después golpearlo con los puños, antebrazos y hasta a patadas, en la espalda, mientras con la otra mano lo sostiene de la capucha de la sudadera. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado más información sobre el lugar en que ocurrieron los hechos o qué pasó después de la agresión.

De acuerdo con los datos de la cámara de seguridad que captó la agresión , todo habría ocurrido el pasado 29 de enero poco antes de la medianoche. “Esposo regresa a casa de un turno de 14 horas solo para ser golpeado por su esposa por olvidar sacar la basura”, dice la descripción del video viral.

Husband returns home from a 14 hour shift only to be beaten by his wife for forgetting to take out the trash… pic.twitter.com/UIha9Rc5ga

— Fight Haven (@FightHaven) February 9, 2023