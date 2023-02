Kim Kardashian y su delirante top en color blanco casi transparente

Kim Kardashian actualizó su perfil de Instagram con una serie de atrevidas publicaciones que paralizaron la red social. Actualmente, la estadounidense cuenta con más de 34 millones de seguidores en la famosa plataforma.

Recientemente, la famosa compartió una serie de imágenes en las que aparece luciendo un atrevido conjunto. En esta ocasión, Kim optó por lucir una pijama en color blanco, sin embargo, los fanáticos resaltaron que el top era muy revelador.

“From me, to you”, fueron las palabras que la famosa del clan Kardashian escribió junto a la publicación que tiene más de 2.1 millones de like. No solo eso, en otra publicación, la Kardashian apareció vistiendo un atuendo similar, pero de color ligeramente más opaco, casi gris.

Otro sexy posteo de Kim Kardashian con una de sus hermanas…

Esta vez, sin embargo, no se mostró sola, ya que posó en compañía de otra de sus hermanas famosas, Khloé Kardashian. En las postales, Khloé luce un vestido de dos piezas, muy parecido al de su hermana, pero en color negro.

Durante la sesión fotográfica, las hermanas Kardashian igual posan en unas escaleras que dan al interior de una habitación vacía. “Kiki & Koko”, más un emoticon del símbolo infinito fue lo que Kim añadió como descripción.

Actualmente, Kim cuenta con más de 345 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Recordemos que la modelo nació un 21 de octubre de 1980 en la ciudad de Los Ángeles, California.

La fama de la empresaria comenzó a principios de los 2,000, cuando acaparaba las portadas de distintas revistas, periódicos y medios de campaña de Paris Hilton, su amiga y también conocida socialité.

La amistad de Kim con Paris era tal que apareció en distintas ocasiones en su reality show The Simple Life. La fama de Kardashian aumentó cuando se difundió una película íntima de ella con el que fue su novio.