Intriga escalofriante video sobre presencia de cientos de cuervos

Un video que se hizo viral a través de redes sociales muestra cientos de cuervos posándose en diferentes lugares, desde el pasto hasta los techos de las casas y autos. Este acontecimiento ha desatado todo tipo de comentarios y teorías en plataformas digitales.

Las imágenes que fueron captadas, aparentemente, en Kyoto, Japón, dan cuenta de cómo cientos de cuervos se colocan en carros, casas y hasta sobre el asfalto sin razón aparente, causando temor entre la población que, incluso, comparan la escena con importantes filmes. El video de menos de 10 segundos ha desatado una gran cantidad de teorías, desde que los animales están en alerta ante un evento natural hasta comparaciones con la película de Alfred Hitchcock, “Los pájaros”.

Sin embargo, y pese a lo impactante de las imágenes, hasta el momento no hay una explicación sobre la razón del comportamiento de los cientos de cuervos captados en video en el importante barrio de Japón.

Decenas de cibernautas han reaccionado a las imágenes dividiendo opiniones, pues mientras unos afirman que se trata de un comportamiento normal que pasa en otras partes del mundo con diferentes aves, otros más aseguran que podría tratarse de un mal presagio.

“Se parecen más a estorninos migrando; pasan por Italia así”, “Eso es un mal presagio”, “Eso no puede ser bueno, ¿verdad?”, “Sólo si has visto una película de terror”, “Un desastre natural va a ocurrir muy pronto”, “Alguien llame a Alfred Hitchcock y dígale que sus pájaros se soltaron otra vez”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación

Sin embargo, algunos de los comentarios que más llamaron la atención son aquellos en donde, aseguran, las aves actuaron de manera similar previo al terremoto de Turquía que ha dejado más de 35 mil muertos.

Además, se compartió un video captado, presuntamente, previo al sismo de 7.8 grados que azotó Siria y Turquía hace unos días, y que devastó a los países, hasta donde ha llegado ayuda internacional.

🚨In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.👀#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/yPnQRaSCRq

— OsintTV📺 (@OsintTV) February 6, 2023