Protestan para exigir inscripción del binomio del MLP

Una jornada de protestas se presenta este jueves 16 de febrero para exigir la inscripción del binomio presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, para participar en las elecciones 2023. Las autoridades de tránsito confirmaron que hay bloqueos en distintos puntos.

Los simpatizantes de la organización política salieron a las calles luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no otorgó un amparo provisional que buscaba que se anulara la resolución del Registro de Ciudadanos que declaró improcedente la participación de los aspirantes.

Ante el fallo de los magistrados, el exprocurador de los Derechos Humanos dio a conocer que la agrupación política apelará de forma directa ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

#EUBloqueos | Se reporta un bloqueo a la altura del kilómetro 187.5 de la CA-1 Occidente en jurisdicción de Cuatro Caminos, San Cristóbal, #Totonicapán . Se trata de una protesta porque no fue inscrito el partido político MLP para las Elecciones Generales 2023. @EmisorasUnidas pic.twitter.com/zb6sQYWOFT

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se reportan bloqueos en ocho puntos de distintas carreteras. Los manifestantes permanecen en:

CA-02 Occidente (Escuintla-Retalhuleu)

CA-14 (El Rancho-Cobán)

CA-9 Norte (Guatemala-Puerto Barrios)

CA-91 Oriente (Guatemala Jutiapa)

CA-9 Sur (Guatemala-Escuintla)

En una entrevista brindada recientemente, Rodas mencionó que él y Cabrera cumplen los requisitos para poder participar pero, según sus palabras, desafortunadamente el propio director del Registro de Ciudadanos de forma arbitraria y sin fundamento dijo que no procedía la inscripción.

“Por eso ya accionamos ante el Ministerio Público, no se puede quedar impune este personaje. Y también de los cuatro magistrados accionaremos próximamente porque ellos convalidaron esta ilegalidad, esta arbitrariedad que no puede ser que digan que el MLP, porque esta es una propuesta diferente, que no tiene nada que ver con el pasado”, expuso.