Ricardo Arjona de nuevo se hizo tendencia luego de que la presentadora Adela Micha revelara durante una emisión de su programa La Saga, que el cantante guatemalteco tiene “muy mala ortografía” y, además, sobre el espectacular regalo que le mandó tras una entrevista.

La periodista mexicana contó que tuvo la oportunidad tiempo atrás de reunirse con el artista, a quien describió como “un tipazo”. Fue tras ese encuentro que Arjona le envió un obsequio tras confesarle que tenía una pésima ortografía, un detalle que decepcionó a la conductora.

​”Lo entrevisté un día y, no sé porque motivo, me dijo que él era muy malo en ortografía (…) y yo, se me vino el mundo encima, para mí es un turn off, entonces le dije: ‘yo que estaba tan encantada contigo, c*br*n'”, contó, “le dije: ‘no, no, no hagas eso por favor, es un turn off horrible”, relató Adela Micha.