Maite Perroni posa por primera vez con su pancita de embarazo

No cabe duda que este último años fue uno de las más especiales para Maite Perroni, pues reveló que está esperando su primer hijo con Andrés Tovar.

La noticia llegó unos meses después de haberse casado y aunque muchos sospechaban que la actriz estaba embarazada en ese entonces, no había ninguna confirmación oficial.

Ahora, se ha dado a conocer que la cantante otorgó una entrevista exclusiva a la revista Caras en la que reveló detalles sobre cómo se enteró que estaba embarazada y si su bebé será niño o niña.

Ella aseguró que siempre tuvo el deseo de ser mamá y aunque por un momento pensó que un embarazo con Andrés Tovar era “demasiado pronto”, las cosas se dieron y lo aceptaron con mucha ilusión.

De acuerdo con la protagonista de Oscuro deseo, se hizo la prueba el 8 de septiembre de 2022, un mes antes de la boda.

“La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, escribió.