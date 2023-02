Joven se graba atrapado bajo escombros en Turquía

El joven Taha Erdem, de 17 años, se está convirtiendo en uno de los iconos de resistencia y esperanza en Turquía, país severamente afectado por el reciente terremoto de magnitud 7.8, gracias un video que él mismo grabó atrapado bajo los escombros. El clip ha cobrado notoriedad en el mundo entero, pues fue captado debajo de los residuos de la casa donde el estudiante de secundaria vivía con su familia y la cual quedó hecha añicos.

Taha grabó el video con su teléfono celular en el que, a manera de despedida, expresó: “Creo que es lo último que grabaré para ustedes”.

En la grabación se escuchan gritos de algunas personas, mientras que el joven aclara que el movimiento de su celular es consecuencia de los sismos (replicas) que se presentaron después del movimiento telúrico de magnitud 7.8.

17-year-old Taha Erdem recorded himself stuck under his collapsed house in Turkey after the earthquake.

He and his family survived but 47 people from the same building were killed.

Terrifying footage via @Lyla_lilas

pic.twitter.com/zDgZyjWEfk

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2023