Selena Gomez responde a la críticas por su rostro “hinchado”

Selena Gomez tuvo que volver a acudir a las redes sociales para hablar de nuevo de su cuerpo, luego de las críticas que ha recibido por la transformación física que ha tenido.

Todo sucedió porque hace algunas semanas, la cantante fue captada en un partido de los Lakers y apareció durante unos segundos en la pantalla gigante; de inmediato muchos cibernautas comentaron que su rostro lucía muy hinchado.

Ella no se ha quedado callado y decidió responder a las críticas. Por medio de un en vivo en TikTok y luciendo muy tranquila, explicó que los medicamentos que toma provocan que su cuerpo retenga líquidos:

Gomez también dijo que lo importante para ella en todo momento es tener buena salud, y les recordó a sus fans que merecen ser amados tal y cómo son, sin importar cómo luzcan:

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB

— Selena Gomez News 🎬 (@OfficialSGnews) February 16, 2023