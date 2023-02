El actor Jansen Panettiere, hermano de la reconocida actriz Hayden Panettiere y conocido por su participación en “Las pistas de Blue” , murió en las últimas horas a los 28 años de edad y se investiga la causa de su muerte.

Desde el entorno de la familia Panettiere indicaron que Jansen murió el fin de semana en Nueva York. Su causa de muerte no está clara y está siendo investigada en la actualidad. Fuentes policiales señalaron que recibieron una llamada para concurrir a una residencia el domingo alrededor de las 17.30 horas. Inicialmente “no hay sospechas de juego sucio” en la muerte de Jansen, según la Policía.

BREAKING: Hayden Panettiere’s brother and ‘The Walking Dead’ actor, Jansen Panettiere has died at age 28.

A family source told TMZ Jansen died over the weekend in New York. His cause of death is currently unclear. Law enforcement sources told TMZ they got a call to a residence… https://t.co/nxl6xz8YQu pic.twitter.com/4vBEXGkVVG

