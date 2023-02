Presidente de Xela: “Nosotros dilapidamos un par de oportunidades claras”

El Xelajú M. C. no pudo en su 81 aniversario sacar la victoria ante Antigua G. F. C. y cerró el partido correspondiente a la novena fecha con un empate 0-0 en un juego desarrollado en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango el sábado por la noche.

José Carlos López, presidente de la institución altense, atendió a Emisoras Unidas para analizar esa paridad, que le quita a Xelajú una seguidilla de siete victorias de forma consecutiva.

“Fue un partido bravo, abierto, hubo oportunidades de los dos lados. Nosotros dilapidamos un par de oportunidades muy claras que tuvimos. Los partidos se nos pondrán bravos porque todos los equipos saben que nosotros vamos punteando”, expresó López.

#Clausura2023 | Xelajú MC 🐐 no pudo conseguir un triunfo ante su gente en la celebración de su aniversario, pero se asegura finalizar como líder una jornada más 🏆https://t.co/GMzK81ljP8 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 26, 2023

Una visita dura

El presidente de Xelajú también se refirió a la próxima fecha, la décima, que se jugará este miércoles, y en la cual, su equipo visitará la capital para medirse a Comunicaciones.

“Con Comunicaciones será un partido duro. Ha sido un mes largo de jornadas miércoles y sábado, y eso complica la recuperación de algunos muchachos. Esperamos un análisis del cuerpo médico del club para ver cómo salieron todos y saber si están para la jornada del miércoles”, reconoció.

Juan Carlos López espera que su equipo venga a hacer un buen partido a la capital, y como lo expresó: “Continuar con la racha de no perder y volver a la senda del triunfo que es lo que realmente nos interesa”.

Posterior al duelo de Comunicaciones, Xelajú recibirá el sábado 4 de marzo a Deportivo Guastatoya en el Mario Camposeco, de cara a ese duelo, el dirigente explica: “Estamos a la espera de ver cómo está la programación de la selección, porque tenemos un par de convocados y eso a nosotros no nos limita el reprogramar partidos. Pero el sábado será otra fiesta acá, será un partido duro ante Guastatoya, un equipo que se para bien”.

Por último, el presidente de Xelajú dijo que el lunes se les pagará la otra cuota a los futbolistas, quienes el martes ya viajan a la ciudad capital para el dueño ante el cuadro “Crema”. Asimismo, agradeció a la noble afición quetzalteca el haber llenado el estadio en el duelo ante Antigua G. F. C.

“El calendario está muy apretado en cuanto a fechas, pero compenetrados nosotros que la parte administrativa se está haciendo muy bien y que la parte deportiva continúe en la misma senda también de una manera correcta”, sentenció.