Confunden a Kim Kardashian con Megan Fox por sus recientes fotos y cirugías

Kim Kardashian ha recibido muchas críticas, pues los usuarios aseguran que está queriendo parecer a Megan Fox y está siguiendo los mismos pasos en sus cirugías.

La empresaria apareció irreconocible en una de sus recientes campañas. Todo parece indicar que pudo haber pasado por el quirófano para estirarse el rostro o simplemente fue un error de Photoshop.

El año antepasado, ella contrató a Megan Fox para protagonizar una de sus campañas para SKIMS junto a Kourtney Kardashian. Esta vez, posó para su propia marca e internautas creen que la socialité intentó imitar el mismo estilo de la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SKIMS (@skims)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SKIMS (@skims)

Luego de que las imágenes de la campaña de trajes de baño fueran publicadas en la cuenta de Instagram, los usuarios no tardaron en notar que lucía diferente.

Mientras hubo quienes aseguraron probablemente abusó de los filtros, otros comentaron que parecía que la socialité había intentado copiar a Megan Fox.

“¿Eres tú, Megan Fox?”

“¿Por qué eres idéntica a Megan Fox?”

“Se pasó con las cirugías plásticas, ahora es otra”,

“Irreconocible”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans en varias publicaciones recientes.

“#KimKardashian está copiando el look de Megan Fox. Chica, sé tu misma”.

“Su cara se ve tan diferente”

“¿Ahora que te hiciste en el rostro?”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian (@kimkardashian)

La vida de la empresaria

Parece que la turbia relación amorosa con Kim Kardashian, los mensajes ultraderechistas, racistas y antisemitas de Kanye West han captado la atención de la BBC.

La cadena anunció que se encuentran en la preparación de una serie y un podcast de ocho capítulos inspirado en la vida del rapero estadounidense.

De acuerdo con el medio Deadline el proyecto llevará por nombre ‘We Need to Talk About Kanye’, y será producido por el periodista Mobeen Azhar, ganador de un premio BAFTA, quién también produjo el documental de Britney Spears sobre el proceso de la tutela.

La investigación para el documental se adentrará en el proceso hecho por Kanye West para lograr convertirse en uno de los artistas más famosos y de mayor éxito creativo de su generación.

Puedes leer: Expertos aseguran que es un peligro la dieta de Kim Kardashian