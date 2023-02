Daniella Chávez revela cuándo publicará video íntimo con Cristiano Ronaldo

Una nueva polémica envuelve a Cristiano Ronaldo, máxima estrella de la Selección de Portugal y del Al-Nassr, pues Daniella Chávez, modelo chilena, confesó que tuvo relaciones sexuales con el portugués, pero no solo eso, sino que incluso grabó el acto, video que saldrá a la luz si ocurre una situación en específico.

La modelo chilena reveló que, en el 2015, tuvo relaciones sexuales con CR7, preguntando a sus seguidores si eso los califica como infieles, pues aunque en apariencia ella estaba soltera, el lusitano estaría saliendo con Irina Shayk.

Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, Pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con @Cristiano somos infieles ? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe 💋

El caso es que un seguidor le confesó un hecho insólito a Daniella, pues según él, tiene una prima que lee el tarot, y le dio una clave para que el video con el máximo goleador de la historia del futbol salga a la luz pública.

Pese a esta peculiar condición que puso la chilena, el aficionado le cambió ‘las reglas del juego’, pues en apariencia quería ver primero el material para que esto haga efecto.

“No, si lo subes antes hace efecto, si no, no. Ahí te la dejo”, escribió, pero ya no hubo respuesta de Daniella Chávez.