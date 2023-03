No estar vacunado contra el covid sigue siendo problema para Djokovic

La decisión de no vacunarse contra el covid le sigue pasando factura aún en 2023 al líder del ranquin mundial del tenis, Novak Djokovic, quien tuvo que abandonar toda posibilidad de jugar el Masters 1000 de Indian Wells al no poder ingresar a Estados Unidos debido a las restricciones que tienen los turistas en el país norteamericano.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.

With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023