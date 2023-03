Cinco guatemaltecos, incluidos dos niños, murieron tras un voraz incendio de una casa en Spring Valley, en el condado de Rockland, Nueva York, la madrugada del sábado, 4 de marzo de 2023. Las llamas se manifestaron en la casa de dos pisos cerca de las 4:00 horas, y pese a que los bomberos llegaron poco después, no pudieron entrar tras los estragos del siniestro.

Muchas personas lograron escapar del incendio, mientras que otras cinco resultaron heridas y fueron hospitalizadas, así como un bombero que fue atendido en el lugar. Asimismo, el alcalde de Spring Valley, Alan Simon, señaló que los rescatistas buscaron a otra persona entre los escombros.

Los informes detallaron que había tres medidores de energía para la casa, pero no quedó claro cuántas personas o familias vivían en la residencia. Medios de comunicación estadounidenses compartieron un video de lo acontecido cuando los bomberos empezaron a apagar las llamas.

El Consulado General de Guatemala en Nueva York brinda asistencia y protección a familiares de cinco connacionales quienes, lamentablemente, fallecieron en el incendio. El caso está bajo investigación, y mientras se determinan las causas del siniestro, la Misión Consular trabaja en confirmar la identidad de las víctimas, a quienes se les practicarán exámenes de ADN en las próximas horas. Asimismo, se han visitado a tres heridos internados en un hospital.

5 DEAD INCLUDING 2 UNDER 18 IN NY DWELLING FIRE-0440 Hours house fire Saturday in Spring Valley, Rockland Co, NY. Two victims were under 18. https://t.co/TUdW0iwUCU @NFPA @usfire @CommonVoices1 @IAFC @nysfirechiefs #firefighter #firestillkills pic.twitter.com/WCdt9hoSZG

— Billy Goldfeder (@BillyGoldfeder) March 5, 2023