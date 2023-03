Kylian Mbappé deja su futuro en el aire tras eliminación en Champions League

El Bayern de Múnich, que ganó 2-0 y eliminó al París Saint-Germain de Lionel Messi y Kylian Mbappé, selló este miércoles su pasaje a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El máximo torneo europeo no verá brillar en sus rondas decisivas ni a Messi ni a Mbappé, los dos protagonistas de la final del último Mundial y que se despiden de la competición después de la derrota del PSG por 2-0 en Múnich ante el Bayern, que ya se había impuesto 1-0 en la ida en París. La decepción es enorme para un PSG que hace año tras año de la Liga de Campeones su prioridad y que tendrá que seguir esperando para levantar la ‘Orejona’, un trofeo que nunca conquistó en su historia.

Mbappé no confirma su futuro

Concluido el partido en el Allianz Arena entre Bayern Munich y PSG, Mbappé abrió dudas sobre su futuro con un enigmático “ya veremos”.

El delantero francés declaró tras la derrota contra el Bayern que “¿si me replanteo mi futuro? No, no… estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la liga y después ya veremos”.

🚨 MBAPPÉ, EN DIRECTO TRAS EL KO DE CHAMPIONS 🚨 😳💣 "Solo me preocupa ganar la Ligue1… después ya veremos"

A pesar de haber quedado eliminado por el Bayern Múnich, también se tomó el tiempo para halagarlos: “gran equipo y la gran plantilla. Construido para ganar la Liga de Campeones”.

Ahora el futuro del joven goleador es incierto. Se ha hablado mucho de una posible llegada al Real Madrid, pero cualquier equipo importante de Europa podría beneficiarse de fichar al francés durante el mercado de invierno.