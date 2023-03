BBC reintegra a Gary Lineker tras las críticas por su suspensión

“Gary es un elemento importante de la BBC y sé hasta qué punto la BBC cuenta con él, y me alegra que presente nuestra emisión el fin de semana próximo”, declaró el director general de la BBC, Tim Davie, en un comunicado.

El antiguo futbolista de 62 años había sido suspendido por criticar en Twitter un proyecto de ley del gobierno conservador sobre la inmigración.

La norma busca impedir que los migrantes que lleguen por el Canal de la Mancha pidan asilo en el Reino Unido, un proyecto denunciado hasta en la ONU.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023