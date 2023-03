Cristiano Ronaldo sigue siendo tomado en cuenta con Portugal

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, lanzó este viernes, en la Ciudade do Futebol, la lista de los invitados a los juegos de inicio de la campaña de clasificación para la Eurocopa 2024, contra las contrapartes de Liechtenstein y Luxemburgo, destaca la inclusión del capitán y referente Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez, que lanzó su primera convocatoria con Portugal, llamó a 26 jugadores para los juegos de la fase de clasificación portuguesa, en el Grupo J, donde Portugal, además de los oponentes de este doble viaje, se enfrentará a los equipos de Islandia, Eslovaquia y Bosnia y Herzegovina.

Finalmente no hubo sorpresa y el astro portugués está entre los elegidos por Roberto Martínez para los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024. Había mucha expectación por la primera lista del entrenador español y no ha defraudado. La presencia de Cristiano Ronaldo hace indicar que el crack alargará su carrera con Portugal por lo menos hasta la Euro 2024 con 39 años.

Cristiano es autor de 118 goles en 196 encuentros con Portugal. Su marcha a la liga de Arabia Saudí para militar en el Al Nassr no le ha impedido seguir siendo convocado con Portugal. El delantero lleva 8 goles en 7 partidos de liga saudí.

Cristiano hizo saltar las alarmas en su último partido del Mundial de Qatar cuando Portugal caía eliminada por Marruecos y el ‘7′ se marchaba desolado, llorando por el túnel de vestuarios. Fue una de las imágenes del Mundial. El rey entregaba su corona y abría la incertidumbre sobre su futuro internacional con la selección.

Pero, al parecer, aún hay Cristiano Ronaldo para rato. A sus 38 años sigue manteniendo el nivel para Portugal según Roberto Martínez. “Cristiano Ronaldo es un jugador muy comprometido. Puede aportar experiencia, es un jugador con una figura muy importante para el equipo. No miro la edad, miro otros aspectos. Cristiano tiene la oportunidad para ayudar al equipo y pasar la experiencia de su carrera a otros jugadores”, indicó.

Cristiano Ronaldo, called up by Portugal new coach Roberto Martinez for the next UEFA qualifiers 🇵🇹 #Portugal

“Cristiano Ronaldo is a very committed player. He can bring experience and is a very important figure for the team. I don't look at age”, Martinez says. pic.twitter.com/0Q9wVTUfUV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023